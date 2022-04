Secondo indiscrezioni Patrizia Bonetti sarebbe intenzionata a fare causa a Mediaset a causa delle ustioni riportate all’Isola dei Famosi.

La partecipazione di Patrizia Bonetti all’Isola dei Famosi si è conclusa in meno di un batter di ciglia a causa delle ustioni da lei riportate durante la prova del fuoco contro Roberta Morise. Secondo indiscrezioni l’ex naufraga – che nel frattempo sarebbe rientrata in Italia per via delle ustioni – sarebbe intenzionata a sporgere denuncia contro il programma.

Patrizia Bonetti fa causa a Mediaset?

Che fine ha fatto Patrizia Bonetti? Al momento Ilary Blasi ha affermato unicamente che si dovrà “sottoporre a delle cure” per via delle ustioni da lei riportate a seguito della prova del fuoco.

Secondo Nuovo Tv la Bonetti sarebbe rientrata in Italia e, insieme al suo fidanzato, avrebbe deciso di muoversi per via legali contro il reality show. Al momento sulla questione non vi sono conferme e i fan del programma sperano di saperne presto di più sugli sviluppi della vicenda e sulle condizioni della Bonetti (che nel frattempo non ha rotto il silenzio neanche via social). Ilary Blasi svelerà qualche dettaglio in più ai telespettatori? E, soprattutto, la Bonetti sarà nello studio tv dalle prossime dirette dell’Isola dei Famosi?

