I Cugini di Campagna hanno deciso di ritirare la diffida contro Mediaset dopo la presunta bestemmia di Silvano Michetti.

Silvano Michetti ha fatto ritorno in Italia e, nelle ultime ore, suo fratello Ivano ha deciso di ritirare la diffida (sporta a nome dei Cugini di Campagna) contro Mediaset, che ha deciso di espellere Silvano a poche ore dal suo ingresso allo show per una presunta bestemmia. La band ha deciso di ritirare la denuncia per via dello storico rapporto che li legherebbe all’azienda televisiva: “Abbiamo lasciato stare”, ha dichiarato Ivano a Nuovo tv, mentre suo fratello ha aggiunto: “Accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato”.

Ilary Blasi

I Cugini di Campagna ritirano la diffida contro Mediaset

Dopo la bufera sorta in rete, i Cugini di Campagna hanno deciso di ritirare la diffida intentata contro Mediaset a seguito della squalifica di Silvano Michetti. L’ex naufrago – che è stato in Honduras solo per poche ore – continua ad affermare di non aver bestemmiato ma, insieme a suo fratello, ha deciso di non sporgere denuncia per non inquinare il rapporto che lo legherebbe alla celebre emittente tv.

“È veramente assurdo quello che mi è successo”, ha dichiarato Silvano a Nuovo tv. Mediaset aveva annunciato la sua squalifica con un comunicato ufficiale in cui forniva le proprie scuse ai telespettatori dell’Isola dei Famosi.

