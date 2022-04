Gustavo Rodriguez ha espresso la sua opinione sull’addio di suo figlio Jeremias Rodriguez dall’Isola dei Famosi.

Inaspettatamente Gustavo Rodriguez – a differenza di sua figlia Cecilia – ha dichiarato (stando a quanto riporta Fanpage) che avrebbe voluto che suo figlio Jeremias restasse all’Isola dei Famosi anche senza di lui e ha rivelato cosa gli avrebbe detto il figlio una volta lasciato il programma. “Mi sarebbe piaciuto che restasse, perché qui siamo stati da Dio, anche insieme a Marco, Clemente, Lory. Però il gioco è così, tutto cambia. Mi resta dentro la testa e il cuore questa ultima cosa che ha detto, che quando arriva in Italia avrà una bella notizia“, ha affermato. Di quale notizia si tratterà?

Jeremias Rodriguez

Gustavo Rodriguez: l’addio di Jeremias all’Isola

Jeremias Rodriguez ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi e tornare a casa dalla sua famiglia e dalla fidanzata, Deborah Togni (che ha espresso la sua gioia via social). Nonostante la decisione del naufrago abbia scatenato numerose polemiche, la sorella Cecilia gli ha espresso il suo sostegno e si è detta d’accordo con la sua decisione (a differenza del padre Gustavo). Jeremias è stato molto critico rispetto al programma tv e ai reality show e sulla questione Gustavo Rodriguez è intervenuto affermando:

“Quando lui dice che non gli piacciono i reality intende dire che non gli piacciono i litigi, la gente che c’è dietro, la falsità, la voglia di uscire 5 minuti in più rispetto ad un altro o sporcare gli altri per fare bella figura. Quando non sei tanto bravo o buono sporchi gli altri.”

