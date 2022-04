Tina Cipollari è tornata a insistere sul presunto ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri e la dama ha deciso di replicare.

I sorrisi e gli sguardi complici tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono passati inosservati al pubblico di Uomini e Donne e hanno scatenato l’ira di Tina Cipollari, che ha accusato i due di aver orchestrato “il teatrino” per ottenere visibilità. “Ma ti piace ancora lui? Sei attratta?”, ha chiesto Tina visibilmente infastidita a Uomini e Donne, mentre Ida ha replicato: “Un anno fa ci siamo lasciati male in questo studio. Da allora fuori non ci siamo più visti, né sentiti. Da qualche tempo ci siamo ritrovati a parlare e questo mi fa stare bene, tra noi c’era qualcosa di non risolto”.

Tina Cipollari

Tina Cipollari contro Ida e Riccardo Guarnieri

Mentre Maria De Filippi ha difeso Ida e Riccardo (che hanno praticamente ammesso di voler tornare a frequentarsi) Tina Cipollari non ha digerito la questione e a Uomini e Donne è tornata ad attaccare la famosa ex coppia. Nelle ultime settimane Riccardo ha interrotto la conoscenza con la dama Gloria proprio perché vorrebbe approfondire il rapporto con Ida e, per quanto riguarda lei, tutti hanno ammesso di non averla mai vista così felice.

“È tanto tempo che non la vedo ridere così, è felice”, ha dichiarato Gianni Sperti, mentre Tina è tornata al contrattacco tuonando: “Fate pena. Io penso che voi siate due grandi furbi. State qua solo per visibilità e, Riccardo, tu sei tornato solo per quello”. Quale sarà l’epilogo della vicenda?

