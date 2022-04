Dopo aver trovato l’amore a Uomini e Donne, Isabella Ricci ha scagliato una frecciatina infuocata contro Gemma Galgani.

Non corre buon sangue tra Isabella Ricci e Gemma Galgani e, dopo il suo addio al dating show di Maria De Filippi, la Ricci si è scagliata contro la dama torinese dichiarando a Nuovo: “Gemma ci deve essere per ricordarti tutto quello che tu non vuoi essere: questo è lo scopo della sua presenza nel programma. Lei cerca l’amore da anni e sinceramente non saprei che consiglio darle senza essere sgarbata”.

Isabella Ricci contro Gemma Galgani

Tra le varie antipatie che Gemma si è guadagnata durante la sua lunga partecipazione a Uomini e Donne (tra cui senza dubbio quella di Tina Cipollari) adesso vi è anche quella di Isabella Ricci, che al settimanale Nuovo ha affidato una frecciatina infuocata contro la dama torinese. “Dopo il primo bacio lei si costruisce castelli tutti suoi“, ha dichiarato Isabella, che a quanto pare non crede possibile che Gemma possa trovare l’amore all’interno del dating show (a differenza di quanto ha fatto lei, che presto sposerà Fabio Mantovani). Gemma replicherà alle parole della sua ex rivale?

“Per me si comporta proprio da bambina visto che il suo cuore parte in quarta dopo un minuto che ha conosciuto un pretendente. Dovrebbe imparare a gestire meglio le sue emozioni”, ha tuonato ancora Isabella nei confronti dello storico volto del dating show.

