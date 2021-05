La protagonista indiscussa di quest’ultima parte di stagione di Uomini e Donne è sicuramente Isabella Ricci, la dama che ha conquistato tutti con la sua eleganza e modi di fare.

Gemma Galgani, nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, non ha nascosto la propria insofferenza (e anche un po’ di gelosia…) nei riguardi di Isabella, attaccandola con scuse pretestuose.

Gemma, nelle ultime puntate, ha voluto instaurare una rivalità con Isabella, irrompendo nella conoscenza tra quest’ultima e il signor Aldo. Quest’ultimo, poco tempo prima, aveva frequentato proprio Gemma che, però, lo vedeva solo come un amico. Questo repentino cambio di idea di Gemma, ovviamente, ha provocato discussioni in studio.

Gemma, in breve, ha attaccato ripetutamente Isabella, accusandola di essere una donna troppo algida, troppo austera, incapace di entusiasmarsi e di provare sentimenti. Per questo motivo, Gemma la reputa non vera. Con eleganza, Isabella ha sempre rigettato tutte queste accuse al mittente, giudizi smentiti anche dai cavalieri con i quali Isabella è uscita.

Si tratta di una competizione, quindi, unilaterale, riguardante esclusivamente Gemma.

Nella puntata di oggi, Isabella ha svelato un po’ di più riguardo il suo passato.

La dama, ad esempio, ha alle spalle due matrimoni:

Le mie relazioni sentimentali sono sempre state serene e tranquille. Sono stata soddisfatta, sono stata sposata. Sono rimasta in buone relazioni con i miei due ex mariti, perché sono due… Mi sono sposata a 24 anni nella chiesina di Porto Venere, accompagnata da mia papà, un giorno di settembre.

Isabella ha deciso di raccontare questi fatti privati nel tentativo estremo di convincere Gemma delle sue impressioni sbagliate:

Mi sono sposata perché non avevo sentimenti, Gemma!

Isabella ha svolto anche la professione di modella in giovanissima età. Tina Cipollari ha stuzzicato Gemma, utilizzando quest’argomento: