Jasmine Carrisi è stata l’ospite della puntata di ieri de Il Punto Zeta, trasmissione con la conduzione di Tommaso Zorzi su Mediaset Infinity ma non più in onda su Italia 1 a causa dei bassi ascolti.

Il vincitore del Grande Fratello 5 ha chiesto alla figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso se nel suo futuro vedesse la partecipazione a un reality show. La risposta non è stata positiva:

“Fare un reality show? Ammetto di avere un po’ paura…Ci vuole coraggio a fare questo tipo di programmi…”

Successivamente, il presentatore ha domandato alla ragazza di descrivere il suo rapporto con la madre:

“E’ molto apprensiva…Fino a poco tempo fa mi chiamava mille volte al giorno…E’ tanto ansiosa…”

Jasmine Carrisi si è data alla carriera di cantante, pubblicando il singolo Calamite. Nelle intenzioni dell’artista, la canzone parla della voglia di libertà dopo le restrizioni dovute al Covid-19, sperando in un’estate migliore rispetto ai mesi passati. Ma Jasmine rilasciando un brano non ha seguito solo le orme del padre: anche la madre Loredana Lecciso aveva inciso anni fa un singolo, intitolato Si vive una volta sola (all’epoca imperversava in ogni programma televisivo insieme alla sorella Raffaella, con la quale condivise il bancone di Striscia la notizia per una settimana).

La scorsa settimana proprio Jasmine ha presentato il brano Calamite all’interno del programma Domenica In di Mara Venier, davanti al padre Al Bano, che la guardava emozionato mentre si esibiva. I due sono stati tra i giudici della prima edizione di The Voice Senior, il talent show con la conduzione di Antonella Clerici su Rai1. Con loro erano presenti Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino.

Alla fine dell’intervista Zorzi ha invitato la Carrisi a uscire insieme, in previsione del trasferimento a Milano di quest’ultima:

“Se vuoi fare serata possiamo uscire insieme…Ti farò avere il mio numero…”

“Molto volentieri“, ha risposto Jasmine.

Foto: account Instagram Jasmine Carrisi