Protagonista de L‘Isola dei Famosi 15, Vera Gemma è stata una degli ospiti de Il Punto Zeta, la trasmissione con la conduzione di Tommaso Zorzi su Mediaset Infinity (non più in onda su Italia 1 a causa dei bassi ascolti).

Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha chiesto alla figlia del regista Giuliano Gemma un parere sulla sua compagna di avventura Valentina Persia, storica barzellettiera e comica de La Sai L’Ultima?:

“Lei è arrogante e decisamente volgare … Non amo questa romanità ostentata”.

Il presentatore ha voluto anche sapere come la pensasse su Angela Melillo, sua rivale all’interno del reality show con la conduzione di Ilary Blasi:

“Lei è troppo noiosa e politically correct. Pensa che il reality funziona perchè tutti vanno d’accordo, ma non è così…Bisogna litigare…”.

Vera Gemma, che su Instagram vanta 46mila follower, de L’Isola dei Famosi 15 non è stata nemmeno tanto tenera con Gilles Rocca:

“Gilles all’Isola dei Famosi è stato bipolare e anche un po’ arrogante…Adesso però ci vado d’accordo…”.

Nel corso del programma Tommaso Zorzi ha anche intervistato il fidanzato di Vera Gemma, Jeda, il quale si lasciò andare a uno sfogo quando i giornali scrissero che i due stavano insieme in quanto il ragazzo non avrebbe avuto una casa. La loro storia dura da un anno. Jeda ha raccontato che i due si sono conosciuti su Instagram, con il ragazzo che ha scritto alla figlia del regista Giuliano. “Lui mi ha scritto e poi il mattino dopo gli ho mandato una foto in topless“, ha raccontato Vera. “Ho visto la foto e non ci stavo credendo“, ha replicato Jeda. La Gemma ha detto che i due quando hanno iniziato a chattare non potevano vedersi in quanto all’epoca c’era il lockdown: lei lo avrebbe intrattenuto con dei veri e propri show di striptease su WhatsApp. Al termine di questi spogliarelli, lui le avrebbe detto: “Mi sono innamorato di te“.

