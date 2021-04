In molti, vorrebbero vederli presto insieme a Temptation Island. Altri, invece, non si sono risparmiati in battutine e insinuazioni riguardanti soprattutto la loro notevole differenza d’età. Jeda Lenfoire, il giovane fidanzato di Vera Gemma, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, si è tolto un po’ di sassolini dalle scarpe con un’intervista rilasciata a Nuovo.

Tra le dicerie circolate in queste settimane, ce n’è una che ha offeso particolarmente il 22enne manager di musica trap:

Qualcuno ha avuto il coraggio di sostenere che io sto con Vera perché non ho una casa. Sono sicuro che questa allusione è stata fatta perché io sono marocchino e mi ha offeso profondamente. Ma come fa la gente a dire certe cose? A me non interessa niente di quello che ha Vera. A me interessa solo lei come donna.

Dietro le maldicenze, quindi, secondo Jeda, ci sarebbe anche un velo di razzismo, dovuto alle sue origini marocchine:

Ci sono abituato, se non fossi marocchino non ci sarebbe tanta diffidenza nei miei confronti. Se fossi stato bianco, biondo e con gli occhi azzurri mai nessuno si sarebbe permesso di dire che io sto con Vera perché non ho una casa. E’ da quando sono piccolo che mi giudicano perché ho origini marocchine.

Un’altra cosa che Jeda non è riuscito a mandare giù è la famosa imitazione di Vera Gemma da parte di Valentina Persia che il 22enne ha trovato poco divertente: