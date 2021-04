Gossip: tutte le notizie del 30 aprile 2021

Tutte le principale notizie di gossip di oggi venerdì 30 aprile 2021

Roberta Di Padua, intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha confessato come procede la frequentazione con Riccardo Guarnieri dopo l’uscita dal programma di Maria De Filippi:

Non gli racconterei più proprio ogni cosa e mi manca l’idea di poterlo fare. La certezza di poterlo capire solo guardandolo negli occhi è venuta un po’ meno. E’ tutto un po’ freddo, anche se continuiamo a vederci ogni quindici giorni. Ci sentiamo spesso perché devo capire se siamo compatibili. Credo che l’amore a volte non basti. C’è stata sicuramente una battuta d’arresto sentimentale, ma anche dall’altra parte non sento questo amore folle nei miei confronti.

Stefano Bettarini contro Tommaso Zorzi

Stefano Bettarini, durante una diretta Instagram, ha criticato aspramente Tommaso Zorzi che, dopo la vittoria del ‘Grande Fratello Vip 5’, si è buttato a capofitto in varie avventure televisive e non solo (da ‘Il Punto Z’ al ruolo di opinionista a ‘L’Isola dei Famosi 15‘):

È un paracxxo, molto sveglio per l’età che ha, ma credo che abbia semplicemente sfruttato tutta la cornicina che Alfonso Signorini gli ha costruito al GF Vip. Il Punto Z a 1,9% di share? Ad un altro lo avrebbero già chiuso […] Ne ho visti tanti passare dai reality e ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano. […] A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono “prendi, prendi, vai vai…” Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto. […] Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco.

Martina Grado innamorata di Giacomo Czerny? Il gossip

Martina Grado, corteggiatrice di Giacomo Czerny di ‘Uomini e Donne’, è pronta a lasciare il programma. La rivelazione inaspettata all’interno della rivista ufficiale della trasmissione di Canale 5:

Un amore folle che cambia di giorno in giorno, ed é in continua evoluzione. Vedo due persone determinate a portare avanti le proprie ambizioni personali, ma partecipi in quelle dell’altro […] Fuori, credo saremmo complici e complementari.