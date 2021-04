A Supervivientes, la versione de L’Isola dei Famosi in onda in Spagna, com’è già noto, ci sono due concorrenti italiani: Valeria Marini e Gianmarco Onestini.

La showgirl “stellare” sembra aver preso una bella cotta per il fratello di Luca Onestini che, come sappiamo, in Spagna, ormai, è diventato una star dei reality show.

La Marini, sull’isola, ha ammesso tranquillamente di essersi invaghita di Gianmarco:

A me piace tantissimo Gianmarco… Ha un’energia… Mamma mia! È guapissimo! Mi piace, mi piace tantissimo, sono innamorata! Non mi ha tolto gli occhi di dosso!

In una notte di luna piena, quindi, Valeria Marini e Gianmarco Onestini si sono lasciati andare, prima ad un abbraccio e successivamente a qualche effusione in più, con la telecamera sempre attaccata a loro. Valeria Marini non ha nascosto il proprio entusiasmo:

Oh, quanto sono felice di essere qui! Baci stellari!

E il bacio stellare sembra essere davvero arrivato anche se, dalle immagini pubblicate dal sito ufficiale di Supervivientes, non è sembrato così chiaro.

Sull’isola di Supervivientes, Gianmarco Onestini ha anche svelato, agli altri naufraghi, di aver già conosciuto la Marini prima di quest’esperienza. Gianmarco, infatti, l’ha incontrata durante il Grande Fratello Vip 2 al quale il fratello Luca partecipò come concorrente. La Marini fu ospite di una delle puntate serali mentre Gianmarco, che all’epoca aveva 19 anni, faceva parte del parterre dei parenti e amici.

Anche Gianmarco Onestini sembra gradire molto la presenza della Marini: