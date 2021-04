Amici 20, Giulia Stabile: “Sangiovanni? Ha un grande cuore, mi piace anche per questo” (video)

Nel corso dell’ultima puntata del daytime di ‘Amici 20’, in onda, oggi pomeriggio, giovedì 29 aprile 2021, è stata letta la classifica della gara di canto, ottenuta grazie al televoto del pubblico da casa sugli inediti dei quattro finalisti. Tancredi è risultato il meno votato. Per penitenza, il cantautore dovrà tingersi i capelli di arancione e cantare i pezzi degli avversari.

Sangiovanni, che, per settimane, è stato sempre al vertice della chart, questa volta, scivola al terzo posto. La delusione è tanta. Aka7even, con ‘Loca’, invece, è primo.

Giulia Stabile, dispiaciuta per l’amarezza del fidanzato, l’aspetta fuori dalla casetta, per dargli tutto il supporto che merita in un momento di sconforto:

Giulia: Io sono preoccupata per Sangio. E’ difficile che pianga. Quando è uscito stava piangendo. Siamo arrivati ad un punto in cui il pubblico è fondamentale. Al pubblico piace da morire perché è particolare, dice cose diverse dagli altri. Viene apprezzato da tutti secondo me, ma anche più di me certe volte. Io lo apprezzo più di me, per dirti. Non mi piace così perché è bello. Ma perché è diverso, ha una mente aperta. E’ normale che ci rimanga male. Anche io sarei rimasta come lui. Non tutti lo conoscono ma è sensibile un sacco. Dietro ai caratteri forti, c’è sempre un grande cuore. E’ anche questo per cui mi piace.