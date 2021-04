Amici 20, Samuele Barbetta in crisi per la mancanza della fidanzata Claudia (video)

A poche ore dalla settima puntata del serale di ‘Amici 20‘, Samuele Barbetta ha avuto un modo di crisi per la lontananza dell’amatissima fidanzata Claudia, a cui, nel corso del serale, ha dedicato anche una coreografia. La sua insegnante, Veronica Peparini gli ha fatto una sorpresa mettendolo in comunicazione con la ragazza:

So che tu sei tanto importante per Samuele, ti ha anche dedicato una coreografa e quindi mi faceva piacere conoscerti. Un po’ ti capisco perché è strano stare tanto tempo lontani dalla persona che si ama. Per questo volevo raccontarti Samuele nella scuola, per renderti più serena. Se tu ci sei lui sta bene, se tu non ci sei cambiano tante cose invece. Tu come la stai vivendo da fuori, come stai?