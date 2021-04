Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato? La verità

Il settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha pubblicato le immagini esclusive di Tommaso Zorzi in compagnia di Lorenzo Campi, giovane rampollo della Torino bene. I due ragazzi, sono stati immortalati, dall’obiettivo dei paparazzi, in giro per Milano, in atteggiamenti molto confidenziali tra abbracci e tenerezze di ogni tipo. Nel pezzo, a firma di Gabriele Parpiglia (che è anche autore di Tommy) si legge:

La storia tra Tommaso e Lorenzo, rampollo della Torino che conta, città dove vive e lavora, è nata grazie a Didi, amica in comune. Conoscendoli Didi ha capito che sarebbe potuto nascere qualcosa tra loro e ci ha visto giusto, perché Tommaso e Lorenzo hanno legato in fretta. Poi, certo, chissà se la loro amicizia si trasformerà in qualcosa di bello da vivere e del quale sorridere.

Ieri sera, l’influencer, attraverso uno scambio di battute con uno dei suoi ospiti, Filippo Bisciglia, all’interno de ‘Il Punto Z’, in onda, ogni mercoledì su Mediaset Play, ha confermato l’indiscrezione:

Bisciglia: “Come va l’amore?

Zorzi: “Bene grazie!

Bisciglia: “Sapendo che dovevo fare l’intervista con te mi sono informato e ho visto delle foto di te in dolce compagnia. Se vuoi qualche consiglio, sono qui!”

Zorzi: “Verrò in terapia di coppia da te, allora!”

Come si dice, in questi casi… Se son rose fioriranno…