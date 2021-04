Supervivientes, Francesca Cipriani: “Mi hanno chiamata”

Francesca Cipriani, ai microfoni di ‘Casa Chi’, ha commentato, per la prima volta, i protagonisti della quindicesima edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘. L’ex Pupa ha preso parte, qualche anno fa, all’adventure game di Canale 5 in qualità di naufraga. Memorabile le urla di urla per il lancio dall’elicottero e l’incidente ai danni del Divino Otelma:

Seguo il programma, però sono tutti spenti, non mi piace. Vedo poca carica, poco entusiasmo. Gli serve una scossa forte. Non ho nemmeno un concorrente preferito. Sono onesta non mi fa impazzire nessuno. Anche Miryea è una brava ragazza, però è tanto tranquilla. Sta facendo l’Isola in maniera un po’ sottotono. Io li vedo tutti mosci, un po’ un gran piattume. Secondo me nel cast mancano delle persone che dovevano mettere, io avrei scelto gente un po’ più particolare.

L’opinionista, per la prima volta, ha confessato di essere stata contattata dalla produzione di ‘Supervivientes’ (la versione iberica del programma condotto da Ilary Blasi) a cui, quest’anno, tra gli italiani, hanno preso parte Valeria Marini e Gianmarco Onestini: