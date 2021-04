Mireya Stabile, riavvicinamento con la madre in diretta all’Isola dei famosi 2021

Mireya Stabile è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Ex partecipante dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, la giovane ragazza è naufragata in Honduras ma, nella scorsa puntata, è stata nominata in massa, finendo a rischio eliminazione in questa puntata del reality show.

Contro di lei, al televoto, Manuela Ferrea, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo.

In settimana, la concorrente ha ammesso di essere rimasta ferita dal comportamenti dei suoi compagni di gioco, non solo per essere stata nominata. In lei, infatti, si sono riaperte vecchie ferite, incomprensioni e rapporti difficili con la madre.

Durante la diretta della quindicesima puntata in onda giovedì 29 aprile, Ilary Blasi ha chiesto a Mireya Stabile di recarsi in zona nomination per parlare con lei, in privato.

E le ha fatto ascoltare alcuni passaggi e commenti rilasciati in settimana. La ragazza, emozionata e in lacrime, ha parlato proprio della difficoltà di comunicare con la madre, alla quale è legatissima.

Ci siamo lasciate male. Le ho detto “Ti voglio bene” ma lei mi ha detto “Non è vero”. Mi manca un sacco, perché la mamma è sempre la mamma. Mi manchi un sacco, non vedo l’ora di rivederti”

In studio, dopo aver ascoltato le sue parole, Mireya Stabile ha confermato quello che aveva detto e ha ammesso di sentire particolarmente la mancanza della madre e che spera di poterla riabbracciare il prima possibile.

Desiderio realizzato in parte, poiché, in studio, era presente proprio la donna che, col permesso della conduttrice, ha potuto parlare per qualche minuto con la figlia:

“Ciao amore mio, Volevo dirti che ci sono state incomprensioni. Sono passate, ti amo tantissimo. Sei una persona meravigliosa, devi avere più fiducia in te stessa. Non fidarti di quello che dicono le persone. Tu vai in crisi, devi credere a te stessa. Sempre. Credi sempre in te, non mollare amore, sei grande e ti amo tantissimo”

Un chiarimento iniziale che sembra aver portato via buona parte delle nubi.