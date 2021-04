Amici 20, la lettera di Giulia Stabile a Sangiovanni: “Ti amo” (video)

A poche ore dalla settima puntata del serale di ‘Amici 20’, Giulia Stabile ha deciso di indirizzare al fidanzato Sangiovanni, una lettera d’amore molto romantica. La ballerina ha aperto il proprio cuore desiderosa di proseguire la sua relazione una volta finito il programma.

Dirti col labiale “ti amo” nascondendo la bocca con le mani ai lati. Sentirmi dire “che bella che sei” dopo la doccia, struccata e piena di bolle e poi imbarazzarmi. Darti la mano nel tragitto casetta – studio. Venire da te la mattina a cambiarti la batteria e darti un bacio sulla testa o più di uno sulla guancia. Dormire con te. Darti un bacio ogni volta che esco di casa come facevo con i miei genitori. Perché quello di baciare (sulle labbra) è un gesto puro che rappresenta la parola o le parole: “ti amo”. Sorridere guardandoti senza dire nulla, quando vorrei dirti quelle due paroline, o semplicemente che ti trovo sempre bellissimo, che sei speciale o che vorrei baciarti anche. Vedere che fai le cose brutte a Marius.

I due allievi della scuola di Maria De Filippi hanno avuto la possibilità di viversi nella quotidianità:

Ci sono davvero troppe cose che mi mancheranno di noi e sarebbe quasi impossibile riuscire a scriverle tutte. Anche perché so che ce ne sono tante altre anche piccolissime delle quali mi accorgerò veramente quando purtroppo non passeremo più questo tempo insieme. E poi vorrei tanto rivivere tutto ogni volta, soprattutto il primo bacio che non dimenticherò mai. Nonostante tutto, siamo la coppia perfetta. Grazie Cupido.