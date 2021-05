Amici, Anna Pettinelli: “Discussione con Rudy Zerbi non ripresa dalle telecamere”

Anna Pettinelli, ospite dell’ultima puntata di ‘Casa Chi’, ha rivelato, per la prima volta, il rapporto decennale che la lega a Rudy Zerbi, suo principale antagonista durante l’ultima edizione di ‘Amici‘. La speaker radiofonica e il collega si sono scontrati spesso durante l’anno per via del confronto artistico tra Sangiovanni e Aka7even. Durante il serale, la prof di canto si è guadagnato l’appellativo di Petty7even:

Io e lui ci conosciamo da 30 anni, abbiamo fatto anche delle vacanze insieme. Diciamo che conoscendolo così bene ci siamo presi la libertà di darci delle risposte piccate. Cosa che non sarebbe successa con altri.

La Pettinelli, inoltre, per la prima volta, ha rivelato un retroscena segreto accaduto nel backstage di ‘Amici 20’ non ripreso dalle telecamere: