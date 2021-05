L’Isola dei Famosi 15, Massimiliano Rosolino: “All’inizio mi sono sentito in imbarazzo” (video)

Nelle scorse ore, Massimiliano Rosolino, sul proprio account Instagram, ha postato un video in cui una delle naufraghe, Valentina Persia, si è cimentato in un’esilarante imitazione. Campione di nuoto, ex concorrente di ‘Ballando con le stelle’, vincitore di ‘Pechino Express’, l’inviato de ‘L’Isola dei Famosi 15‘ ha confessato candidamente di aver avuto qualche difficoltà a ricoprire quel ruolo inedito.

Indimenticabili i suoi siparietti con la padrona di casa de L’Isola dei Famosi 15, Ilary Blasi.

Ecco le considerazioni dell’atleta olimpionico, sui social, a poche settimane dalla finale del 7 giugno:

Prima regola del gioco?? Stare al gioco!

Se sbagli vuol dire che ci hai provato! Se ci riprovi l’errore sarà solo un “bel” ricordo!

Spesso, soprattutto all’inizio dell’isola mi sono sentito in imbarazzo come quando da piccolo sbagliavo a fare la virata in gara, e dovevo inseguire chi in quel momento era stato più bravo di me. In realtà non sono mai diventato il più bravo in virata ma ho compensato con altre caratteristiche!

Siate sempre fieri di voi stessi