Gossip: le notizie del 27 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 27 maggio 2021

Enrico Papi, reduce dal successo, su Tv8, di ‘Name that tune – Indovina la canzone’ e ‘Guess My Age – Indovina l’età’, ha confessato a ‘Nuovo Tv’, di aver accolto nella propria famiglia, un bulldog francese, che ha chiamato Tanker:

Valeria Golino, al cinema con ‘Fortuna‘, il film ispirato alla storia della ragazzina scaraventata da un terrazzo del Parco Verde di Caivano nel 2014, ha confessato, a ‘Repubblica’, il proprio dispiacere per non essere diventata mamma:

Valentina Pivati, ex scelta di Mariano Catanzaro, ai tempi di ‘Uomini e Donne‘, ha confessato, su Instagram, di essere incinta:

Ti abbiamo sognato per tanto tempo fantasticando sulle nostre vite future. Un bel giorno abbiamo iniziato a desiderarti con ogni fibra del nostro corpo e abbiamo deciso di non accontentarci più di semplici sogni, ti volevamo tra noi e ti abbiamo cercato con tutto l’amore che possediamo. A volte fatico ancora a credere che quel sogno sia diventato realtà. Sapere che cresci sempre più dentro di me non può che emozionarmi e rendermi orgogliosa di quello che io e il tuo papà abbiamo costruito e continuiamo a costruire. Capirai ben presto di quanto mamma sia impaziente, e come tale già non vedo l’ora di vederti, ma ora è il momento di rilassarmi e aspettare… Attendere con ansia di vedere ogni tuo cambiamento è già diventata la mia ragione di vita, non oso immaginare quando sarai tra le nostre braccia! Non so come sarà e quante emozioni ci farai provare, non so se saremo pronti e capaci, non so quanti errori commetteremo prima di imparare, ma so che ti abbiamo amato dal primo istante, so che lavoreremo sodo per non farti mancare nulla e so che ci impegneremo tanto per farti crescere in una famiglia piena di principi e valori.