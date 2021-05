Disavventura fortunatamente finita bene per Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. Un guasto al motore durante un volo aereo diretto a Milano, infatti, le ha procurato notevole spavento, al punto da pensare addirittura al peggio.

La 20enne, dopo la paura, ha condiviso l’accaduto con i suoi fan attraverso i social (dichiarazioni riprese da Novella 2000):

Durante la rincorsa per il decollo, sentiamo l’aereo che frena di botto ma non si fermava. Son caduti cellulari, computer e tu non vedi cosa c’é davanti, non sapevo se ci fosse un muro o un altro aereo. Alla fine, il pilota é stato bravissimo e non è successo niente. C’é stato un guasto al motore e, per fortuna, il pilota se n’é accorto in tempo, ma ho pensato al peggio.