Francesca Lodo rientrata da L’Isola dei Famosi 15: “Non sto benissimo” (video)

Francesca Lodo, eliminata, qualche settimana fa, da ‘L’Isola dei Famosi 15‘, è rientrata in Italia sottoponendosi alla quarantena obbligatoria di 14 giorni prima di poter approdare negli studi di Cologno Monzese.

L’ex naufraga ha registrato una serie di Instagram Stories, sul proprio account ufficiale, per ringraziare tutti i fan del supporto durante l’avventura in Honduras. Ecco le prime parole dell’ex concorrente dell’adventure game condotto da Ilary Blasi:

L’ex Letterina di ‘Passaparola’, ha fatto un bilancio finale della sua esperienza come isolana:

Non si trovano le parole per spiegare, se non provi questa esperienza… Non lo puoi spiegare. Durissima, estrema, intensa, ma pazzesca. Io ho patito la fame vera. Ho perso 15 chili, sto cercando di recuperarli piano piano.