Juliana Moreira come non l’avete mai vista e sentita! La showgirl conosciuta nel 2006 a Cultura Moderna su Canale 5 resa famosa per la sua esuberanza, stavolta la ritroviamo in una situazione totalmente inedita. Innanzitutto il fatto: dai suoi social, Juliana ha denunciato di essere stata vittima di un furto. Lo testimonia con delle stories pubblicate in cui si vede chiaramente un vetro della sua auto spaccato.

All’interno dell’auto c’era la borsa della palestra ed uno zaino con il portafoglio pieno di documenti. Tramite i social fa un appello per riavere indietro almeno il necessario:

Mi ha preso la borsa della palestra con tutte le mie cose, pure il paradenti e lo zainetto con tutti i miei documenti, sono inca***ta nera. Chiedo a quel co****ne che mi ha rubato i documenti di lasciarmi almeno quelli essenziali: la patente, il permesso di soggiorno. Se vuoi i soldini prendili tanto li spenderai in medicine.

Juliana e suo marito Edoardo Stoppa si trovavano a non molta distanza per uno shooting fotografico:

Se magari mi segui su Instagram, vedi i miei documenti dentro la borsa, me li puoi lasciare da qualche parte… Giuro che non ti metterò le mani addosso anche se vorrei tantissimo.

1

All’appello risponde un ragazzo che l’ha contattata su facebook: “E’ stato carinissimo, ha detto che ha visto il borsone e lo zainetto… Aveva tante cose in mano e ha preso solo lo zaino con i documenti…“. Juliana si reca nel punto indicato da Alvin (il nome di colui che ha segnalato):

Ora sono qui a cercare il borsone, dopo ci incontriamo e mi porta i documenti… Lui ha detto che c’erano entrambi (si riferisce al borsone e lo zaino, ndr), lui ha preso solo quello con i documenti ed è già tanto, ma se qualcuno ha trovato anche le altre cose scrivetemi.

Piuttosto spaventata per l’accaduto, Juliana non fa segreto del dispiacere: