Estefania Bernal ha gettato pesanti accuse contro Licia Nunez all’Isola dei Famosi e Alessandro Iannoni ha cercato di fare chiarezza.

Estefania Bernal all’Isola dei Famosi ha tuonato contro Licia Nunez affermando che la “prova leader” sarebbe stata pilotata e che l’attrice avrebbe esplicitamente chiesto agli altri naufraghi di farla vincere. Dopo la replica della Nunez sul caso è intervenuto Alessandro Iannoni, che ha precisato: “Eravamo tutti e tre appesi quando Licia ha detto ‘ragazzi per me è importante, fatemi vincere’. Poi lei [Estefania, ndr] ha mollato e Licia ha detto ‘Alessandro’, ma lei il nome suo [quello di Estefania, ndr] non lo ha mai fatto”.

Licia Nunez contro Estefania Bernal

Dopo esser stata esclusa dalla ricompensa (un piatto di pasta) all’Isola dei Famosi, Estefania Bernal ha gettato pesanti accuse contro Licia Nunez, accusandola di aver chiesto di vincere alla prova leader. Alessandro Iannoni ha confermato la versione di Licia Nunez smentendo quanto detto da Estefania Bernal e in tanti si chiedono che piega prenderanno le cose tra le due all’interno del programma.

“Che lei mi abbia fatto vincere questo non mi risulta proprio, la scelta è stata sua. Io non ho mai chiesto ad Estefania di barare, io credo che lei abbia mollato perché non aveva più energia. Io ho detto esplicitamente ‘io desidero vincere’ non ho mai chiesto Estefania di mollare“. […] “Io sinceramente penso di essermi conquistata questa leadership, poi quello che pensano loro non mi interessa niente“, ha dichiarato la Nunez tuonando contro l’altra naufraga.

