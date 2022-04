La conduttrice Maria De Filippi ha tuonato contro Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne e ha ricordato sua madre.

A Uomini e Donne Maria De Filippi è sbottata contro Alessandro Vicinanza che ha dichiarato di essere incompatibile con Desiree perché lei avrebbe preferito trascorrere la Pasqua con la figlia invece che – come lui – in spiaggia, a Ibiza. “Alessandro guarda che non è che si fidanzano quelli che vanno nella stessa spiaggia di Ibiza”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Non ti fa onore questo esempio, se io potessi festeggiare Pasqua con mia madre, sceglierei questo tutta la vita”.

Maria De Filippi contro Alessandro Vicinanza

Maria De Filippi è andata su tutte le furie con Alessandro Vicinanza, che secondo lei avrebbe dimostrato di essere snob e superficiale a Uomini e Donne. A far infuriare la conduttrice sono state le parole di Alessandro in merito a lui e Desiree che a suo dire sarebbero “diversi” perché avrebbero un modo diverso di trascorrere le loro vacanze. A Pasqua infatti lei era insieme alla figlia e alla sua famiglia, lui invece era a Ibiza.

“Sono stato in vacanza a Scalea anni fa per stare con la donna che amavo, in un quartiere popolare”, ha replicato il cavaliere alle parole della conduttrice che, a sua volta, si è indignata ancora di più: “Ammazza che fatica, ti ringraziamo, il principe è andato nel quartiere popolare, ma che esempio è? Che esempi fai?”, gli ha risposto la conduttrice. Alessandro avrà imparato la lezione?

