Karina Cascella ha espresso la sua opinione sulla nuova partecipazione di Ida Platano al trono over di Uomini e Donne.

Nelle ultime settimane a Uomini e Donne Ida Platano ha avuto modo di rivedere il suo ex, Riccardo Guarnieri, con cui sembra essere in atto un ritorno di fiamma. Interrogata dai fan sui social in merito alla questione, Karina Casella ha espresso la sua opinione sulla dama bresciana e il suo ritorno al dating show affermando: “Ida è carina per carità, però dopo un po’ penso che se uno cerca davvero un amore grande e duraturo, se vedi che trascorsi tanti anni in un programma televisivo e non succede nulla, allora due domande te le fai”, e ancora: “Poi si sa, la tv piace a tutti e quindi pur di star lì… Vale per entrambi naturalmente”.

Karina Cascella

Karina Cascella contro Ida Platano

Anche Karina Cascella ha avuto da ridire sul ritorno in TV di Ida Platano, che molti hanno accusato di cercare visibilità insieme al suo ex, Riccardo Guarnieri. Nelle scorse settimane sulla questione è più volte intervenuta Tina Cipollari, che si è scagliata contro i due protagonisti del trono over.

Molti credono che Ida e Riccardo stiano cercando di ottenere l’attenzione del pubblico con il loro “ritorno di fiamma” e al momento Ida si è difesa dalle critiche affermando che tra loro ci sarebbe qualcosa di non risolto. Come andrà a finire la vicenda?

