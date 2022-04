Mercedesz Henger sarà una delle naufraghe dell’Isola dei famosi e lei stessa ha svelato che sull’Isola sarebbe presente qualcuno che potrebbe piacerle.

Mercedesz Henger troverà l’amore all’Isola dei Famosi? Prima del suo approdo al reality show la stessa figlia di Eva Henger ha confessato che, avendo assistito alle prime puntate del programma, avrebbe notato qualcuno che potrebbe piacerle. Mercedesz ha anche descritto il suo uomo ideale e molti credono che possa trattarsi di Edoardo Tavassi.

“In realtà avendo visto le ultime puntate dell’Isola qualcuno, non voglio dire chi, che potrebbe piacermi c’è. Mando un bacio a questo misterioso naufrago. Ci vediamo presto”, ha dichiarato nel suo video di presentazione per l’Isola dei Famosi.

Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi

Per la seconda volta Mercedesz Henger sarà tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi e in tanti tra i suoi fan sperano che lei riesca a trovare l’amore all’interno del programma. Del resto Mercedesz è single da quando è finita la sua storia con Lucas Peracchi, e lei stessa ha affermato di voler trovare la persona giusta per lei.

“Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi. A me piacciono gli uomini che mi facciano ridere, ma ridere tantissimo, ma che siano anche sensibili. Un uomo per me deve essere sensibile. Fisicamente mi piacciono gli uomini alti. Tartarughe e bicipiti non sono strettamente necessari. La serata ideale sarebbe divano, serie tv e una bella pizza”, ha ammesso. L’Isola dei Famosi riuscirà a darle ciò che cerca?

