Lucas Peracchi: “Mercedesz Henger mi ha lasciato. Ho scoperto che vedeva un altro”

Il settimanale ‘Nuovo’, in edicola questa settimana, ha riportato lo sfogo di Lucas Peracchi che, da qualche settimana, ha interrotto il proprio fidanzamento con Mercedesz Henger. Il direttore del magazine, Riccardo Signoretti, sul proprio account Instagram, ha riportato alcuni stralci dell’intervista che sembra chiarire, una volta per tutte, le motivazioni dietro la rottura:

Lei mi ha lasciato, e a me qualcosa non tornava. A poco a poco la verità è venuta a galla e ho scoperto che vedeva un altro. L’addio è stato un fulmine a ciel sereno, perché io non le facevo mancare nulla. Io non la condanno, anche se lei è stata poco trasparente.

L’ombra di un terzo uomo sulla fine della loro storia

Negli scorsi giorni, sui social, dopo il gossip sulla presenza di un terzo misterioso uomo alla base della fine della loro relazione, c’è stato un serrato botta e risposta tra i due ex fidanzati per fugare ogni dubbio. Inizialmente, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne‘ è corso in difesa dell’ex compagna:

Mercedesz non mi ha mai tradito, si è sempre comportata correttamente nei miei confronti, è una ragazza alla quale auguro il meglio, mi ha aiutato tanto in questi tre anni, ci siamo aiutati a vicenda, le storie nascono e finiscono, non c’è stato nessun tradimento.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi: