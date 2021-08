Grande Fratello Vip 6: Massimiliano Mollicone non farà parte del cast (video)

Massimiliano Mollicone, tronista della scorsa edizione di ‘Uomini e Donne‘, è intervenuto, qualche ora fa, sui social, per fare un chiarimento su due argomenti che l’hanno visto protagonista negli ultimi giorni ovvero la sua storia con Vanessa Spoto e la possibile partecipazione alla sesta edizione del ‘Grande Fratello Vip’.

L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, attraverso un video su Instagram, ha ufficializzato la fine della relazione con Vanessa Spoto, nata all’interno di ‘Uomini e Donne’:

Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice, non c’era più felicità tra me e lei. Troppo facile sembrare belli e felici su Instagram quando poi ci sono altri problemi. Siamo dei ragazzi normali, una coppia nasce cresce e finisce. È stato un bellissimo rapporto che, nonostante dalle foto non si vedesse, ma la maggior parte delle volte stavamo ridendo e scherzando, giocavamo molto, anche se purtroppo non è andata bene. Ovviamente mi dispiace perché la fine di una relazione non è mai bella. È stata una relazione maturata nel corso di tre mesi di corteggiamento, poi subito dopo c’era un grandissimo feeling però poi purtroppo un po’ per incompatibilità o per altre cose non ci siamo trovati d’accordo col tempo. Piano piano iniziava ad essere più pesante e più difficile e siamo arrivati a questa conclusione.