Elisabetta Gregoraci festeggia i 100 anni della nonna: “Ti amo tanto” (foto)

Elisabetta Gregoraci, in questi giorni, si è ritagliata uno spazio di tempo libero dagli impegni professionali e dalle vacanze per ritornare nella sua Soverato e festeggiare il compleanno dell’amatissima nonna che, ieri sera, ha compiuto 100 anni.

La presentatrice di ‘Battiti live’ (avvolta in un bellissimo abitino giallo oro di seta), e tutti i parenti hanno cenato e tagliato la torta in un elegante lido sul litorale catanzarese.

Non sono mancati, durante la serata, gli auguri social da parte della nipote:

Tantissimi auguri nonnina mia: sono 100.. Che traguardo bellissimo… che Dio ti benedica sempre, la tua Eli❤️ ti amo tanto.

Il post che, nel giro di poche ore, ha raccolto oltre 170 mila like e tanti messaggi d’affetto anche da parte dell’ex marito della Gregoraci, Flavio Briatore, che si è unito al coro con un semplice ‘Auguri’.

Il legame speciale con Soverato

La Gregoraci è sempre stata orgogliosa delle proprie origini. La conduttrice, appena può, torna in Calabria dove vive ancora tutta la sua famiglia, in particolare papà Mario. L’ex gieffina, proprio poche ore fa, su Instagram, ha espresso tutta la propria contentezza per essere ritornata in Calabria ed omaggiare degnamente una delle donne più importanti della sua vita: