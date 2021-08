Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora Brunacci aspettano una bambina (video)

Mariano Di Vaio, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, attraverso un video, ha svelato, il sess0 del quarto figlio.

Con tanta emozione, l’influencer ha scoperto che la moglie, Eleonora Brunacci, aspetta una bambina. La coppia ha già tre maschietti: Nathan Leone nato il 3 dicembre 2016, Leonardo Liam venuto al mondo il 18 giugno 2018 e Filiberto Noah, nato il 22 settembre 2019.

Il prossimo 27 settembre 2021, l’imprenditore digitale e la dolce consorte festeggeranno 6 anni di matrimonio:

Io ed Eleonora ci siamo conosciuti tramite amici comuni, ci siamo piaciuti ma per conquistarla ho passato un mese intero d’estate a fare tre ore di auto al giorno: per stare in spiaggia con lei percorrevo mezza Sardegna, io avevo casa a Stintino, Eleonora invece era in vacanza con i suoi a Palau. Costringevo i miei amici a mettersi in viaggio ogni giorno (Corriere della sera, febbraio 2019)