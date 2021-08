Amici, ex ballerino sposa il fidanzato (foto)

Nelle scorse ore, sta facendo il giro del web, la foto con l’annuncio ufficiale del matrimonio tra Michele Nocca, ex ballerino di ‘Amici‘ ed il fidanzato John Azzopardi. La coppia sta assieme da 5 anni ed è pronta a compiere il grande passo convolando a giuste nozze.

Il danzatore, attraverso un post su Instagram, ha espresso la propria felicità perché il futuro marito ha accettato la proposta:

Anche John Azzopardi, sul proprio account Instagram, ha commentato la proposta di matrimonio di Michele con una dedica molto toccante:

5 anni e mezzo di noi.. 5 anni e mezzo sognando questo giorno.. sono letteralmente al settimo cielo dalla felicità! Non avrei potuto chiedere una proposta più magica.. è stato tutto perfetto, soprattutto vedendo l’uomo con cui voglio passare il resto della mia vita mettendosi in ginocchio chiedendo di entrare in questo prossimo capitolo della nostra vita insieme! Mi completi in tanti modi.. siamo uno e lo saremo per sempre! Ho detto Sì ora e non vedo l’ora di dire Sì di nuovo! Ti amo immensamente amore mio, saluti a noi, alla nostra felicità, al nostro futuro! PER SEMPRE