Uomini e Donne, l’ex fidanzata di Joele Milan: “Sei la delusione della mia vita”

Dopo l’ufficializzazione di Joele Milan come nuovo tronista della stagione 2021 – 22 di ‘Uomini e Donne‘, l’ex fidanzata, Beatrice Zampieri, attraverso una Instagram Stories, ha voluto puntualizzare alcune dichiarazioni del ragazzo che, durante la clip di presentazione, ha rivelato di essere stato tradito, da lei, con il suo migliore amico (e di averla beccata sul fatto).

Ecco, invece, il punto di vista dell’ex compagna, affidato ai social:

Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita.

La segnalazione su Joele Milan di Uomini e Donne

Ma non finisce qui. Un follower dell’influencer Deianira Marzano, molto vicino al neo protagonista del programma di Maria De Filippi, ha fatto pervenire una segnalazione che, in qualche modo, metterebbe in dubbio l’autenticità delle sue parole. Si legge: