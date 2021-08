Nina Moric, lo scatto ‘mimetico’ fa il pieno di like

Nina Moric lascia ancora una volta senza parole e stavolta non per averne combinata una delle sue, bensì per lo scatto pubblicato sul suo account Instagram dove appare più sinuosa che mai.

Oltre 662mila followers, un passato ed un presente e diremmo quasi un futuro da modella. In una delle sue ultime foto la vediamo seduta su un muretto fatto di pietre con indosso una tuta che va a mimetizzarsi alla perfezione con la location.

I commenti non sono tardati ad arrivare, sia da parte degli estimatori che hanno apprezzato la mise della bella Nina: “Stupenda, come sempre”, sia da chi invece non sembra gradire “Nina sei spettacolare, però magari metti un pò meno ”Definizione” alle tue foto perchè quasi scompari nel muro in questo scatto“.

Nina Moric riceve un messaggio di pace da Fabrizio Corona

Non si tratta di una vicenda clamorosa, ma quantomeno possiamo acclarare che dopo la grande tempesta, oggi tra Fabrizio Corona e Nina Moric sembra essere tornato il sereno. Sono stati tanti gli alti e bassi vissuti dalla coppia sia quando i due erano fidanzati, sia dopo la rottura. Di mezzo c’è comunque un figlio, Carlos (in questo periodo in compagnia della madre). Grazie a lui, le litigate si sono trasformate in momenti di unione per non alimentare tensioni.

Tempo fa anche da queste pagine vi abbiamo raccontato l’ennesima sfuriata della modella croata contro Corona. Un messaggio duro che voleva significare un addio definitivo. Ma si sa, l’affetto è qualcosa che non scompare di punto in bianco, per questo Fabrizio ha ripreso in mano il suo smartphone per rivolgere a Nina un messaggio con parole che sanno di pace.

Nina gli risponde tendendo la mano, sebbene non voglia far finta di nulla: “Il perdono non cambia il passato” scrive la Moric “ma di certo amplia il futuro” chiudendo con un “Ti voglio bene“. Il ragazzo ora è in compagnia di Nina come si può notare anche dalle ultime stories pubblicate.