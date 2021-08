Ilary Blasi: il video della colazione al bar diventa virale

Ilary Blasi campionessa di ironia. La conduttrice, infatti, sul proprio account Instagram, ha postato delle Ig Stories registrata dall’amica Alessia, in cui si reca al bar a fare la colazione in maniera assai particolare. Durante i tempi d’attesa per la ‘posa’ del colore (con tanto di stagnole in testa), la presentatrice si è recata nel locale con tutta la naturalezza del caso. Non è passata, di certo, inosservata tra l’incredulità dei clienti e dei baristi. Ne è nato un divertentissimo siparietto diventato, in poche ore, virale sui social.

La nuova avventura di Star in the star

In questi giorni, Ilary sta registrando ‘Star in the star’, in onda dal 16 settembre 2021, in prima serata su Canale 5. In gara dieci Vip, camuffati da star italiane e internazionali, dovranno convincere i giudici Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella (Fonte Tv Sorrisi & Canzoni):

Saranno “dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devo immedesimarsi in altrettante star italiane e internazionali. Saranno camuffati come se fossero loro, sarà impossibile riconoscerli. Non lo saprò neppure io! All’inizio dovranno imitarlo, in playback, poi inizieranno a cantare con la loro voce. Alla fine di ogni puntata un concorrente verrà smascherato ed eliminato.

La Blasi, nell’ultima stagione televisiva, è stata padrona di casa de ‘L’Isola dei Famosi 15‘. A settembre 2019, invece, ha condotto la versione 2.0 di ‘Giochi senza frontiere, che portava per titolo ‘Eurogames’.