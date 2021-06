Nuovo colpo basso ai rapporti tra Nina Moric e Fabrizio Corona. La modella ed ex moglie del 47enne sono ancora una volta ai ferri corti e tutto questo avviene dopo un servizio uscito sull’ultimo numero del settimanale Chi in cui all’apparenza la situazione sembrava tutt’altro che tesa. Nina e Corona sono stati fotografati a Milano abbracciati, un atto d’affetto sia nei loro confronti che in quelli del figlio nato dalla storia: Carlos Maria.

Il ragazzo ha sostenuto il temuto esame di Stato al liceo classico nel capoluogo Lombardo dopo essere stato in Croazia, ospite dei parenti di sua madre. Sarà anche per questo che l’ex Re dei paparazzi e la Moric hanno pensato di fargli ritrovare un senso di armonia.

La situazione – inizialmente rassicurante – ha lasciato spazio (purtroppo) ad un uragano improvviso che ha lasciato stupefatti per l’ennesima volta chi pensava che le guerre fossero davvero finite una volta per tutte. Nina nella tarda mattinata di oggi, 23 giugno 2021 si è letteralmente sfogata contro il suo ex marito.

Una lettera aperta in bella vista sul suo profilo instagram che si apre con un fermo “Fabrizio caro”:

Ho sperato fino all’ultimo che, almeno di fronte ad una disgrazia, potessi essere un uomo, un padre, una persona morale. Invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua. E non dirmi che vuoi bene a Carlos. Sì, ho scritto Carlos perché chiamarlo tuo figlio sarebbe una blasfermia.

Nina Moric prosegue:

Mi hai tolto tutto. Mio figlio perché ti serviva come free pass per uscire dal carcere, la salute, perché entrambi paghiamo quotidianamente le conseguenze delle tue azioni. Mi hai rubato denaro, per non tacere che non ci hai mai sostenuto materialmente oltre che moralmente. Ma evidentemente non ti è bastato, vuoi sempre di più.

Nina Moric: “Fabrizio, sei un nulla! Non cercarci più”

“Ti voglio ricordare – continua – che mi hai chiesto e ti ho dato molti soldi per lasciarmi l’affido esclusivo di Carlos, che per te ha sempre avuto un prezzo, come tutto ciò che ti circonda“. La showgirl non si ferma ed entra nei particolari di una vicenda certamente molto delicata:

Non negare l’evidenza perché all’epoca abbiamo firmato la scrittura privata con gli avvocati, documento che io ancora conservo ma che non mostrerò a nostro figlio. Mi fai tenerezza, anche i reietti hanno più umanità di te. Sei un nulla e rimarrai tale per l’eternità, ma ricordati che tutto questo lo hai voluto solo tu. Ti compatisco Fabrizio e so che non hai nemmeno la coscienza di capire e accettare questa verità perché la distorci e lavendi a modo tuo, ma almeno lasciaci in pace, non cercarci più soprattutto Carlos in questo delicato momento.

Nina Moric conclude con parole che sembrano allontanare ufficialmente qualsiasi ipotesi di pace con Fabrizio Corona, la chiusura parrebbe totale: