Gossip: le notizie del 23 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 23 giugno 2021

Jessica Antonini, attraverso una serie di Instagram Stories, ha voluto chiarire le dichiarazioni sulla presunta omosessualità del suo ex Davide Lorusso:

Specifico di essermi sentita con Riccardo Signoretti… E lo ringrazio per avermi tranquillizzata, in quanto in queste ore mi avete fatto terrorismo. Ragazzi un pochino più calmi, leggete la rivista, ho semplicemente raccontato la mia esperienza e parlando in riguardo a prima della “sparizione” ho raccontato che non c’erano problemi tra di noi se non il fatto che io sentivo sempre questa persona molto fredda e lontana anche dal punto di vista dell’intimità… nessuno ha accusato nessuno è un mio pensiero… può darsi che gli piaccia un altro tipo di donna, tutto può essere, io mi sono fatta la mia idea che non è affatto diffamatoria verso nessuno. P.s Poi però quando dalla mattina alla sera mi scrivete insulti pesanti e minacce di morte non battetevi il petto.