Lory Del Santo: “Roberto Mancini? Un uomo di una dolcezza incredibile”

Lory Del Santo, protagonista di una lunga intervista a ‘I Lunatici’, il programma radiofonico, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio sulle frequenze di Rai Radio 2, ha rivelato di aver vissuto un breve flirt con il ct della nazionale di calcio italiana, Roberto Mancini:

Avevo due possibilità. Potevo scegliere tra lui e Vialli. Sapevo che era solo per una volta. Ero capitata per caso ad una cena, non mi ricordo neanche chi mi avesse invitato. Era finita tardi, non sapevo dove andare a dormire, quindi ero rimasta in questo posto. Avevo capito che tutti e due erano interessati a me, dovevo scegliere con chi dormire, poi la mattina sarei partita. Ho scelto Mancini anche se Vialli era bellissimo, ma mi sembrava più playboy. Mancini mi sembrava più dolce, forse ho scelto l’uomo della sicurezza. Si è dimostrato un uomo di una dolcezza incredibile. Ha un suo mondo interiore particolare.