Emanuela Tittocchia: “Infinitamente attratta da Rosaria Cannavò”

Emanuela Tittocchia, reduce dell’esperienza come naufraga de ‘L’Isola dei Famosi 15’, in una lunga intervista a ‘Novella 2000’, in edicola questa settimana, ha confessato di aver instaurato un feeling speciale con una sua compagna d’avventura, Rosaria Cannavò:

Confermo tutto. Rosaria vale più di tutti i maschi messi insieme. Noi stavamo sempre attaccate, ci siamo date tantissima forza. Avevo bisogno del contatto fisico. Anche mentre stavamo sdraiate al sole le tenevo la mano o la caviglia. Sono attratto da Rosaria, le voglio un bene dell’anima. E’ una donna speciale. Per me l’amicizia, quando è così profonda, è una sorta di innamoramento.

La conoscenza è proseguita una volta rientrata in Italia:

Ci siamo riviste, siamo andate al mare, siamo andare a prendere un aperitivo in un posto bellissimo di Roma. Il caso ha voluto che vivessimo anche vicine. Prima le ho comprato un regalino. L’ho fatto con il cuore. Ecco mi succede questo: se cammino per strada e vedo qualcosa di carino penso subito a Rosaria. E’ incredibile.

Un sentimento che ha tutti i presupposti per diventare un vero e proprio innamoramento: