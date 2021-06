Sangiovanni e Giulia Stabile: “Non temiamo il futuro” (foto)

Il settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha immortalato Sangiovanni e Giulia Stabile durante un momento di relax a Fregene. La coppia, nata durante l’ultima edizione di ‘Amici 20‘, ha scelto di ritagliarsi qualche ora di libertà dai rispettivi impegni lavorativi facendosi cullare dalle onde tra baci, abbracci, tenerezze:

I due innamorati, raggiunti dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, hanno espresso la propria felicità sotto tutti i punti di vista. La vincitrice del talent show di Maria De Filippi potrebbe entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti dal prossimo anno come ipotizzato da Vanity Fair:

Lui è il mio primo bacio, il mio primo di tutto. Non temiamo il futuro, in qualunque modo andrà ci saremo sempre l’uno per l’altra.