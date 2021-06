Alessandra Mussolini: “Vladimir Luxuria? Siamo amiche”

Protagonista di una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, Alessandra Mussolini ha ribadito il proprio sostegno al Ddl Zan che, in queste settimane, sta scuotendo l’opinione pubblica dentro e fuori dal Parlamento:

Non la chiamerei conversione, né redenzione. Sarebbe riduttivo. Io non faccio altro che analizzare le situazioni, senza barriere e senza essere condizionata, in alcun modo, dalle etichette. Eppure, ciononostante, viviamo una realtà così particolare dove la tolleranza non vale per tutti, ma solo per alcuni.