Fariba Tehrani, la previsione su Giulia Salemi: “Divento nonna” (video)

Fariba Tehrani, a cena con Giulia Salemi dopo l’esperienza come naufraga de ‘L’Isola dei Famosi‘, si è appellato all’Universo per conoscere il futuro sentimentale della figlia, legata da qualche mese a Pierpaolo Pretelli. Ecco le sue parole:

L’Universo ha detto che sei in buone mani. Che a 29 anni, ahimè, divento nonna. L’ha deciso l’Universo, ma io volevo rimanere giovane. E il nome di nonna.. Non mi far chiamare nonna

Solo una settimana fa, ospite di ‘Casa Chi’, l’ex naufraga ha confessato di apprezzare la coppia dei Prelemi dopo una leggera perplessità iniziale:

All’inizio ero scettica, ma poi ho visto che lui è un bravo ragazzo: non vuole primeggiare, non è rivale. E poi sono molto felici e molto simili.

Intervistata da ‘Super Guida Tv’, Fariba ha svelato, per la prima volta, un retroscena inedito della partecipazione della figlia al reality di Canale 5 in cui ha trovato l’amore:

Ha sofferto e ha pianto per le ingiustizie che ha visto. Conoscendomi aveva capito che per i ridotti tempi televisivi molte parti venivano tagliate. Ho sofferto anche io quando nel corso delle puntate al Grande Fratello Vip non venivano mostrate le parti più belle che riguardavano Giulia. Sono una donna psicologicamente forte e avrei abbandonato il reality solo per motivi importanti di salute.