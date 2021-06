Pierpaolo Pretelli: “I miei genitori hanno un bel rapporto con Giulia Salemi”

Pierpaolo Pretelli, protagonista di una lunga intervista per ‘Super Guida Tv’, ha svelato, per la prima volta, il tipo di legame che i suoi genitori hanno instaurato con la fidanzata Giulia Salemi a pochi mesi dalla finale del ‘Grande Fratello Vip 5‘:

Penso che non ci sia mai stato un problema vero di accettazione. I miei genitori provengono da una piccola realtà e non erano abituati alle dinamiche televisive di un reality. Si sono trovati in mezzo a questa situazione ma loro sono felici e con Giulia hanno un bel rapporto. Anche in questo caso, sta andando tutto come deve andare.