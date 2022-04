Secondo indiscrezioni Barbara D’Urso sarebbe prossima all’addio definitivo a Mediaset, che avrebbe deciso di cancellare i suoi programmi tv.

Barbara D’Urso è verso l’addio definitivo a Mediaset? Secondo Dagospia l’azienda non sarebbe intenzionata a rinnovare il contratto della conduttrice (che dovrebbe scadere il prossimo dicembre) e, già da maggio, la D’Urso non si ritroverà più al timone di Pomeriggio Cinque (dopo che già le erano stati cancellati Domenica Live e Live – Non è la D’Urso). La vicenda al momento non ha ricevuto conferme e in tanti sperano di saperne presto di più.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso fuori da Mediaset: l’indiscrezione

Secondo Dagospia Mediaset sarebbe intenzionata a “ridimensionare” ancora di più il ruolo di Barbara D’Urso all’interno della programmazione tv e, tra pochi mesi, la conduttrice potrebbe assumere un ruolo del tutto marginale per le reti del Biscione. Al momento la diretta interessata non ha confermato né smentito la notizia ma, con l’annuncio dei nuovi palinsesti, lei stessa aveva svelato di aver avuto un colloquio privato con Piersilvio Berlusconi.

“Ho parlato a lungo con Piersilvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri”, ha svelato la conduttrice al Corriere della Sera.

