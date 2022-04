La showgirl Mila Suarez e Gianmarco Onestini si sono baciati durante la loro partecipazione a La Pupa e il Secchione.

Cosa sta succedendo tra Mila Suarez e Gianmarco Onestini a La Pupa e Il Secchione? I due hanno trascorso le ultime giornate nello sgabuzzo del programma, dove si sarebbero scambiati il loro primo appassionato bacio. La storia tra i due è destinata a durare? I fan sono impazienti di saperne presto di più.

Mila Suarez e Gianmarco Onestini: il bacio a La Pupa e il Secchione

Dopo aver rischiato di essere eliminati da La Pupa e Il Secchione, Mila Suarez e Gianmarco Onestini si sono trovati a “convivere” nello sgabuzzo in compagnia di Edoardo Baietti e lì – stando alle prime indiscrezioni circolate in rete – si sarebbero scambiati il loro primo bacio sulle labbra. Per saperne di più in merito alla vicenda non resta che attendere la messa in onda della nuova puntata de La Pupa e il Secchione e nel frattempo la conduttrice Barbara D’Urso ha fatto sapere che due concorrenti si sarebbero effettivamente baciati (ma ha evitato di specificare di chi si tratterebbe).

Mila Suarez e Gianmarco Onestini avevano condiviso insieme anche un’esperienza al GF Vip, ma all’epoca entrambi erano impegnati sentimentalmente e infatti tra loro non era sbocciato nulla più che una semplice amicizia.

