Lulù Selassié ha fornito spiegazioni ai suoi fan dopo aver confermato la notizia del suo addio a Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassié ha confermato la fine della sua relazione con Manuel Bortuzzo e ha confessato che sarebbe stato il nuotatore a lasciarla. La principessa etiope ha anche svelato – attraverso le sue stories – che avrebbe saputo della decisione del suo fidanzato da una nota ufficiale diffusa dall’Ansa e, a seguire, ha gettato pesanti ombre sul ruolo che i familiari di Manuel avrebbero avuto per quanto riguarda la fine della loro relazione.

”Con Manuel si è chiuso un capitolo importante nella mia vita e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica, con un comunicato all’Ansa. Mi ha fatto tanto male”, ha scritto la principessa nelle sue stories.

Lulù Selassié: l’addio a Manuel Bortuzzo

A quanto pare la storia d’amore tra Lulù Selassié è giunta al capolinea, e non nel migliore dei modi. Attraverso i social la principessa etiope ha deciso di fare chiarezza, specificando di esserci rimasta male per come sarebbe stata gestita la situazione da Manuel e sottolineando le responsabilità dei familiari del nuotatore (che a suo dire avrebbero avuto un ruolo per quanto riguarda il loro addio).

“Sin da quando era all’interno della Casa il padre di lui (Franco Bortuzzo, ndr), e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti. Ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate, e ahimé sono qui per dirvi che non c’è mai stata… Non è vero che io e mia sorella Clarissa Selassié siamo stati unfollowate dal signor Franco, ma la realtà è che siamo state noi a bloccarlo su Instagram per certi motivi che non voglio esternare…”, ha confessato Lulù nelle sue stories. Manuel Bortuzzo replicherà alle sue parole della principessa etiope?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG