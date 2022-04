Veronica Cozzani, la madre di Belen Rodriguez, ha svelato perché non parteciperà mai a un reality show in tv.

A differenza degli altri componenti della sua famiglia Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez, ha svelato a L’Isola Party perché non prenderà mai parte a un reality show. Il motivo? La mamma di Belen ha confessato che proverebbe imbarazzo nell’avere il bagno in comune o, peggio, non averlo proprio (come per i concorrenti dell’Isola).

“Io non farò un reality per il tema del bagno. A me il tema del bagno mi trattiene. Non andrò mai a L’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. Poi ci sono le telecamere. Non avere un bagno per me non posso sopportarlo. No, mai nella mia vita potrei farlo. Mai proprio, sono l’unica in famiglia che non farà reality. Almeno uno ci sta dai. No nemmeno in coppia con Cecilia andrei, ma solo per quel problema. Per me il bagno è un rituale. Non scherziamo, non potrei condividere il bagno o fare le mie cose in spiaggia in una buca mai”, ha dichiarato.

Belen Rodriguez

Veronica Cozzani dice no ai reality show

Veronica Cozzani non ha alcuna intenzione di prendere parte ai reality show e lei stessa ha svelato i motivi per cui, a differenza dei suoi familiari, non avrebbe mai accettato di entrare a far parte del cast del GF Vip o dell’Isola dei Famosi. Nelle scorse settimane Veronica è tornata ad abbracciare suo marito, Gustavo Rodriguez, reduce proprio dall’esperienza dell’Isola dei Famosi.

“Gustavo mi è mancato. Mi è mancata la compagnia di notte.. Quando torniamo a casa dopo aver fatto mille cose. Mi è mancato stare con lui a guardare la tv o portare Santiago a scuola con lui”, ha confessato Veronica a L’Isola Party.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG