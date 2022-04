Arianna David, ex naufraga dell’isola dei Famosi, ha criticato Ilary Blasi per la sua conduzione del reality show.

Arianna David è stata una naufraga dell’Isola dei Famosi quando a condurre il programma vi era Simona Ventura. Da due anni a questa parte è subentrata al timone dello show Ilary Blasi, ma a quanto pare la sua conduzione non ha conquistato il consenso della David, che a Mattino Cinque ha affermato:

“Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a Giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda!”.

Arianna David ha avuto da ridire sulla conduzione di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi e, inoltre, ha svelato i motivi per cui secondo lei oggi sarebbe sempre più difficile vedere personaggi veramente famosi all’interno dei reality show.

Il motivo? Secondo lei i cachet sarebbero decisamente più bassi rispetto a quelli del passato. “Penso che oggi i concorrenti possano al massimo regalarsi una vacanza a Coccia di Morto”, ha ironizzato Arianna David, riferendosi ad una spiaggia che si trova nei pressi di Roma. Ilary Blasi replicherà alle parole della showgirl in merito alla sua conduzione all’Isola dei Famosi?

