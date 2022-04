Secondo indiscrezioni sarebbero in corso le trattative per l’approdo di Ambra Angiolini a X Factor 2022 in qualità di giudice.

Dopo la conferma di Fedez in qualità di giudice, sembra che Ambra Angiolini possa essere nel cast della nuova edizione di X Factor. Al momento la questione resta senza conferme ma, secondo Dagospia, sarebbero in corso trattative tra l’attrice e i vertici Sky.

Ambra Angiolini giudice a X Factor 2022

Secondo indiscrezioni Ambra Angiolini potrebbe essere tra i nuovi giudici di X Factor e in tanti tra i fan della celebre attrice sperano di saperne presto di più. Nei giorni scorsi anche Fedez è stato riconfermato come giudice del talent che l’ha reso famoso al pubblico del piccolo schermo e al momento non è ancora chiaro chi saranno gli altri giudici della nuova edizione (anche se sembra che Manuel Agnelli sia stato riconfermato).

Al momento Ambra Angiolini non ha rotto il silenzio sulle voci in circolazione, mentre Fedez ha postato un commovente video con cui ha svelato ai fan il suo ritorno a X Factor. “Ora si torna a casa”, ha scritto il rapper, che nelle ultime settimane ha vissuto momenti particolarmente difficili a causa della sua malattia.

