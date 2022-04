Dopo l’esperienza vissuta al GF Vip 6 Katia Ricciarelli ha confessato quale sarebbe stato, a suo avviso, il suo unico errore.

Katia Ricciarelli ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna dove per la prima volta ha confessato quali sarebbero state per lei le “enormi difficoltà” incontrate al GF Vip 6. L’ex moglie di Pippo Baudo ha confessato anzitutto di aver avvertito un’enorme distanza (soprattutto culturale) con gli altri concorrenti, concentrati secondo lei solo sull’aspetto estetico. A seguire la tenore ha anche dichiarato quale sarebbe stato secondo lei il suo “unico errore” durante la sua permanenza al programma: “Sclerare ogni tanto, offrendo su un piatto d’argento parole dette in un momento di rabbia e facilmente strumentalizzabili”, ha affermato.

Katia Ricciarelli: l’esperienza al GF Vip

Katia Ricciarelli è stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip e, dopo la sua esperienza, lei stessa ha confessato che quali sarebbero stati secondo lei i suoi errori (che gli sarebbero costati amare critiche). L’ex moglie di Pippo Baudo ha precisato di non essere omofoba né razzista ma anche dichiarato di aver pronunciato parole – nei suoi momenti di rabbia – che sarebbero state strumentalizzate.

In particolare Katia Ricciarelli è finita nell’occhio del ciclone per alcune delle sue parole contro le Principesse Selassié e, a quanto pare, né lei né le giovani concorrenti sono riuscite a trovare il modo di chiarirsi (nonostante le scuse di Clarissa Selassié) dopo la fine dello show.

